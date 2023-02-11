القاهرة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واستغلَّب فريق فاركو على ضيفه البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما السبت، على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فاركو إلى 22 نقطة ليحتل المركز الثامن، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 13 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.وفي الجولة ذاتها، فاز فريق الداخلية على مضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط.// انتهى //00:52ت م0005