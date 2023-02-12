جيزان 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأحيت "ليالي القلعة" المُقامة بالقلعة الدوسرية في مدينة جيزان ؛ ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان " أجمل وأدفا "؛ موروثات منطقة جازان التراثية والفنية عبر عدد من الفعاليات التي استهوت زوار المهرجان .وتابع زوار القلعة ألوانًا من الفنون الشعبية ، شملت فنون" العزاوي ، والرّبْش ، والعرضة ، والسيف ، والدّلْع ، والخطوة " وغيرها من الفنون التراثية التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية بأزيائها التراثية التقليدية، فيما استقبلت خيمة القهوة في أحد أركان القلعة الزوار ورحبت بهم، مسلطة الضوء على القهوة السعودية بوصفها منتجًا ثقافيًا مميزًا للمملكة، إلى جانب الفعاليات الطربية المصاحبة .كما قدمت ليالي القلعة العديد من الألعاب والرياضات الشعبية القديمة منها ألعاب " الشّقلة ، وطاق طاق طاقية ، والمُرقع والكُندي " وغيرها ، فيما تعرض أركان الأسر المنتجة أنواعًا من الملبوسات والأزياء التراثية والمشغولات اليدوية .// انتهى //02:33ت م0008