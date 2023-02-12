المدينة المنورة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر .وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة السابعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن ارتفاع الامواج تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.// انتهى //04:47ت م0010