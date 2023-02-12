جدة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واساختتمت البطولة المفتوحة الثالثة لقفز الحواجز إحدى بطولات الاتحاد السعودي للفروسية، بمزرعة الصواري فعاليتها أمس بمحافظة جدة بإقامة ثلاثة أشواط .وحقق المركز الأول في شوط الجائزة الكبرى جولتين ضد عقارب الساعة الفارس عبدالله الشربتلي على الجواد كوينتيلا، فيما فازت الفارسة ريما باشا على الجواد كمباري بالمركز الأول في شوط مبتدئين 1، وحصد الفارس محمد عشقر على الجواد جيلدا دي ساوكو المركز الأول في شوط مفتوح 2 .// انتهى //07:59ت م0015