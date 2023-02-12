ثقافي / محافظة صبيا تستعرض فنونها الشعبية بقرية جازان التراثية
الأحد 1444/7/21 هـ الموافق 2023/02/12 م واس
جيزان 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس
احتضن مسرح قرية جازان التراثية أمس، مشاركة محافظة صبيا ، في برنامج "ليالي المحافظات التراثية"، التي تقام نهاية كل أسبوع، ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان للعام الحالي " أجمل وأدفا " الذي يستمر 60 يومًا .
وقدمت فرقة الفنون الشعبية بمحافظة صبيا العديد من ألوان الفنون الشعبية، التي أحيت الموروث الشعبي عبر الرقصات والأهازيج الشعبية التي تشتهر بها ومنها " السيف، والعرضة، والدلع، والزيفة، والمعشى، والزامل، والعزاوي".
وتميزت الفرقة بأزيائها الشعبية التقليدية ، وأضفت مشاركتها أجواءً تراثية على زوار القرية ، التي تضم مكونات الحياة القديمة في منطقة جازان .
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