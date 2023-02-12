القدس المحتلة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسوثق نادي الأسير الفلسطيني اليوم اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأربعة فلسطينيين، خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية.وفي السياق ذاته، أفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة في شوارع مدينة القدس، وباشرت عملية هدم منزل فلسطيني، وتعتزم كذلك هدم خمسة منازل في جبل المكبر، وطالبت ساكنيها بمغادرتها، وذلك في إطار عمليات الهدم المستمرة التي طالت نحو 35 منزلاً في القدس منذ بداية العام الجاري.// انتهى //10:05ت م0020