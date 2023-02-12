القاهرة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - خلال لقائه رؤساء المجالس والبرلمانات العربية - أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية، وحرص بلاده على تعزيز العلاقات العربية المشتركة.وركزت على توجيهات الرئيس المصري بالاستمرار في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية.وعرجت صحف الأحد على المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد أمس بمقر جامعة الدول العربية، وتم خلاله إقرار الوثيقة التي أعدها البرلمان بشأن تعزيز الأمن الغذائي العربي.وسلطت الضوء على مباحثات وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية مامتا مورثي، التي تناولت تعزيز التعاون المشترك وتطورات الشراكات الجارية بين الجانبين.وواصلت صحف القاهرة متابعتها لآثار الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، مشيرة إلى تحذير مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن أزمة غذاء تطارد ما لا يقل عن 870 ألف شخص في سوريا وتركيا.// انتهى //10:07ت م0021