القدس المحتلة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسركزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من تصعيدهم في الضفة الغربية، وقتل مستوطنين لشاب فلسطيني في سلفيت، وعزم الاحتلال تنفيذ عمليات هدم، ستطال منازل فلسطينية في أحياء القدس، إضافة لاستمرار المستوطنين في تنفيذ اعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية.وأبرزت وصول رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، للمشاركة في مؤتمر دعم القدس، الذي يعقد اليوم، بمقر جامعة الدول العربية، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى، لافتة النظر إلى أن الهدف من مؤتمر دعم القدس هو تسليط الضوء على معاناة أهل القدس، ودفاعهم عن حقهم في الحياة على أرضهم، وإبراز صمودهم، ومحاولة توفير مزيد من الدعم العربي والمؤسساتي تنموياً واستثمارياً في المدينة، لتعزيز صمود المقدسيين.وواصلت صحف الأحد تغطيتها للآثار المدمرة التي نتجت عن الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا، وارتفاع عدد الضحايا إلى 28 ألف قتيل وإعلان الخارجية الفلسطينية أن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء هذه الزلازل تجاوز 84 شخصًا، إضافة لمئات المفقودين، واستمرار الفرق الفلسطينية في عملية الإنقاذ.وتطرقت لإعلان منظمة الصحة العالمية، أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، بلغ نحو 26 مليون شخص، محذّرة من تضرّر عشرات المستشفيات، وإطلاقها نداء عاجلاً لجمع 42,8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والكبرى.// انتهى //10:10ت م0022