الداير 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسشدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، على أهمية تحفيز ممارسات العمل التطوعي وتنفيذ المبادرات التطوعية بالمنطقة تعزيزاً لقيم العمل التطوعي الذي تضمنته مستهدفات الرؤية الطموحة.جاء ذلك خلال وقوف سموه على ركني جمعية " لزم " لتطوير العمل التطوعي وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بالمنطقة في مهرجان البن السعودي العاشر الذي افتتحه سمو أمير المنطقة بحضور سمو نائبه أمس، في محافظة الداير.وأكد مدير عام الهيئة المهندس ظافر الشهري، أن الشراكة التي وقعتها الهيئة مع الجمعية بدأت بالفعل بالسعي لتحقيق أهدافها.من جانبه قدم المشرف العام على جمعية " لزم " وسيم العلي، إيجازاً أمام سمو أمير منطقة جازان، حول تركيز مبادرات الشراكة في تعزيز مشاركة المجتمع للعمل التطوعي، وتعزيز قيم المسؤولية والمواطنة، وتفعيل دور المتطوعين لابتكار مبادرات تنموية يتم من خلالها تفعيل أثرهم اجتماعياً، حيث رد سمو الأمير محمد بن ناصر على ذلك بقوله: إن " تفعيل العمل التطوعي من الأولويات التي أعمل على ترسيخها بالمنطقة في الوقت الحالي، وعلى جميع القطاعات السير قدماً في هذا الخصوص ".الجدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، شهد مطلع هذا العام توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية " لزم " لتطوير العمل التطوعي وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية، تهدف إلى تطوير العمل التطوعي في المنطقة، وتفعيل التطوع بالقطاع الجبلي على وجه الخصوص.// انتهى //10:28ت م0023