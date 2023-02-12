جدة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واستصوير : علي شدويجسدت صور فوتوغرافية لــ"واس"، لغروب الشمس في أيام الشتاء الجميلة بمحاذاة من شواطئ الشعيبة على الساحل الغربي التي تبعد عن مدينة جدة حوالي 70 كيلو متراً، تعانق الشمس مع الشفق الأحمر وانعكاس المياه لضوء الشمس.وفي رسم مشاهد أخّاذة للحظة تواري الشمس عن الأنظار، في لوحة إبداعية ساحرة، وُثّق خلالها قرص الشمس في تتابع إشعاعه نحو الاختفاء وانعكاس البحر مخلفة طبقة من الغمام الخفي مابين البحر والشمس، في حين أن خطوط الشفق الأحمر في الأفق عكَس تمازج الألوان في أبهى صورٍ للتغذية البصرية.// انتهى //10:32ت م0024