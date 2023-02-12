مكة المكرمة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واستزود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب الأرفف والدواليب داخل المسجد الحرام بطبعات جديدة للمصحف الشريف لوضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام.وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف بالمسجد الحرام سعد بن غويلب الندوي، أن الإدارة تقوم بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من نسخ القرآن الكريم ومصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات منها (الإنجليزية، والأوردية، والإندونيسية، وإيداع التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير) حيث توزع في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام كل أسبوع وخاصة في خطبة يوم الجمعة.وأفاد الندوي أن عملية تزويد المصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها مستمرة؛ وذلك لإفادة قاصدي بيت الله الحرام واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع وتعزيزاً لإيصال دور ورسالة الحرمين الشريفين ودعماً لخطة الرئاسة 2024 في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.// انتهى //10:35ت م0025