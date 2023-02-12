إسلام آباد 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مساعي رئيس الوزراء شهباز شريف لتحسين الاقتصاد الوطني وإنقاذ باكستان من التخلف عن سداد الديون.وتطرقت إلى توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 600 حقيبة إيوائية في منطقة ميربور خاص بإقليم السند الباكستاني، استفاد منها 4.200 فرد.واهتمت صحف إسلام آباد بلقاء رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك في الشؤون والقضايا الدفاعية بين أبوظبي وإسلام آباد.وتناولت إعلان باكستان عن إرسال أكثر من 200 طن من المواد الإغاثية العاجلة إلى المتضررين من كارثة الزلزال الذي وقع مؤخراً في تركيا.وأخبرت عن توقيع باكستان وفرنسا على "خارطة الطريق الباكستانية الفرنسية" لتعزيز التعاون الثنائي، وخاصة في مجالات السياسية والاقتصادية والإنمائية والدفاعية والأمنية والتعليمية والثقافية وغيرها.وتابعت صحف الأحد تطورات الأوضاع في المناطق المتضررة من كارثة الزلزال المدمر في سوريا وتركيا ، وتوقع الأمم المتحدة تضاعف حصيلة الضحايا التي تخطت حتى الآن 28 قتيلاً.// انتهى //10:40ت م0028