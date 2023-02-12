الباحة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة، بعد غدٍ، "ملتقى لديك فكرة 2"، وذلك بمرﻛﺰ اﻟﺤﺴﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات بمدينة الباحة.وأوضحت الغرفة أن ملتقى لديك فكرة في نسخته الثانية يأتي لتعزيز المهارات المتقدمة في مجال ريادة الأعمال والعمل الحر الريادي من خلال مرحلة التفكير مروراً بوضع الفكرة في إطار العمل والتخطيط لها ثم البحث عن مصادر التمويل و نقل الفكرة إلى حيز الواقع بإعداد المنتج أو الخدمة ثم مرحلة التسويق والبيع وتنتهي الرحلة بميلاد شركة ناشئة تدر دخلاً وتنفع وطناً وترقى بحياة الإنسان .ودعت الغرفة الراغبين في الالتحاق بالملتقى التسسجيل عبر الرابط التالي: https://2u.pw/qt7AcF .// انتهى //10:42ت م0029