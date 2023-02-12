إسلام آباد 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسقتل ثلاثة جنود وأصيب أكثر من 20 شخصًا بجروح جراء هجوم انتحاري، استهدف موكب يقل موظفين يعملون في شركة تعمل في مجال التنقيب على النفط والغاز، في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.وأوضحت مصادر أمنية محلية اليوم، أن انتحاريًا يستقل سيارة أجرة ثلاثية الدفع كانت ملغمة بالمتفجرات اصطدم بها في سيارة لقوات الأمن كانت مرافقة للموكب، ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل ثلاثة جنود كانوا على متنها وإصابة نحو 22 شخصًا بجروح من موظفي الشركة.// انتهى //10:51ت م0030