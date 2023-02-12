الأحساء 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأقام ميدان الفروسية بالأحساء أمس، حفل سباقه الـ15 للموسم الحالي 1444هـ، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، إضافة إلى شوط (كأس) المؤسسة العامة للري، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة .وتكون السباق من سبعة أشواط، مسافة الأشواط الأربعة الأولى 1600 متر، ومسافة الشوط الخامس 2000 متر، والسادس والسابع 1800 متر، و1600 متر.وفاز بالشوط الأول الجواد شبل جوده للمالك حسام الدامر، وفي الشوط الثاني حقق المركز الأول الفرس جوجو ات لاست للماك أحمد البصري، فيما نال المركز الأول في الشوط الثالث الجواد شبل دلهام للمالك فهد الخميس، في حين كسب المركز الأول في الشوط الرابع الجواد ساحب للمالك أحمد البراهيم، وحقق المركز الأول في الشوط الخامس الجواد ذا ون اوف ون للمالك عيسى الحكيم، وفي الشوط السادس فاز بالمركز الأول الفرس لعيون ماجد للمالك سعيد الموسى، وفاز بكأس السباق في الشوط الأخير الفرس خارجه للمالك فهد الحميدي.// انتهى //11:02ت م0032