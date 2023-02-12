بغداد 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف العراقية بتعزية رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني هاتفياً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلزال، وتوجيه السوداني للجهات العراقيه المختصة بمتابعة العراقين في تركيا وسوريا ومعرفة أحوالهم، بالإضافة إلى إصدار قرار تشكيل لجنة للإشراف على إرسال قوافل المساعدات للمناطق المتضررة في سوريا وتركيا.وذكرت الصحف أن سبعة عراقين بين ضحايا زلزال تركيا وثمانية آخرين لا يعرف مصيرهم.وقالت الصحف، اتفاق بغداد وواشنطن على شراكات واعده بالمجال الاقتصادي، والمباحثات مستمرة حول العلاقة المالية بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفدرالي في واشنطن.ونشرت رياضياً تتويج ريال مدريد بكأس الأندية العالمية لفوزه على الهلال السعودي الذي قدم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد.// انتهى //11:05ت م0034