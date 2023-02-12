عام / وظائف شاغرة في الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات في وزارة الدفاع
الأحد 1444/7/21 هـ الموافق 2023/02/12 م واس
الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات عن وظائف شاغرة في عدد من مناطق المملكة، بمسمى مراقب مخزون، وأمين مستودع، وأمين مستودع فني، وذلك على بند التشغيل، وسلم الموظفين العام المستثناة من المسابقة.
ودعت الراغبين في التقديم على هذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني job.ws@mod.gov.sa ، علمًا أن التقديم متاح في الفترة 21-23 رجب 1444هـ.
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11:22ت م
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