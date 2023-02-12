الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسيعقد غداً منتدى "استثمر في السعودية"، في دولة الكويت، وذلك في إطار زيارة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح لدولة الكويت، بحضور أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين من البلدين، ومشاركة الجهات الحكومية وكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.ويهدف المنتدى إلى تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافةً إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية وعرض أبرز الفرص الاستثمارية في المملكة.وتتضمن أعمال المنتدى جلسات حوارية لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين، واستعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، إضافةً إلى اجتماعات ثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.يذكر أن زيارة معالي وزير الاستثمار للكويت تهدف إلى تعميق العلاقات الاستثمارية القائمة، وبناء شراكات نوعية جديدة ومتنوعة وتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الكويت الشقيقة، حيث تشتركان برؤيتين طموحتين (رؤية المملكة 2030، رؤية 2035 في دولة الكويت)، اللتين تستهدفان التحول الاقتصادي وتركزان على جذب الاستثمارات الخارجية وتنوعها، حيث تتيح رؤية المملكة 2030 فرصاً للمستثمرين والشركات للدخول في السوق السعودي، كما تسهم في البحث عن الفرص الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات وتوفير بنية تحتية ملائمة، لما تمتلكه المملكة من قدرات استثمارية ضخمة يتم تسخيرها لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.// انتهى //11:41ت م0039