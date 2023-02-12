القدس المحتلة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واساقتحم مستوطنون اليوم مجدداً باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على مداخل الأقصى، والبلدة القديمة في القدس.وفي سياق متصل، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت إخطارات لهدم منازل، ومنشآت زراعية، وتجارية فلسطينية في قرية الجلمة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.// انتهى //12:01ت م0041