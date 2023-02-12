بغداد 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأكد العراق والإمارات حرصهما على دعم الاستقرار في المنطقة عن طريق تعزيز التواصل والحوار البناء .وأوضح بيان مشترك صدر بعد الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الإمارات ، أن الجانبين بحثا خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والتجاري والاقتصادي، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأكدا على أهمية العمل المشترك لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية.وأضاف البيان الذي أورده مكتب رئيس الوزراء العراقي أن الجانبين اتفقا على تطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الشاملة، لتحقيق تكامل اقتصادي أوسع بينهما، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.// انتهى //12:02ت م0042