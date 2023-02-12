جدة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واساستضافت غرفة جدة اليوم، محاضرة حول إزالة الكربون والتصميم الحضري تحت شعار "رؤية جديدة لمدن الغد" بالتعاون مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط بجدة، بحضور القنصل العام الياباني بجدة ايزورو شيمورا.وتأتي المحاضرة في إطار برامج غرفة جدة، لتعريف الشركات السعودية المحلية والمهتمين بآخر مستجدات التقنيات اليابانية الفريدة في مجال الكربون والتصميم الحضري، بهدف جعل جميع المساحات الرقمية الذكية أكثر ذكاءً وتوعية العميل بأهمية الاستشعار الرقمي، والإسهام في بناء علاقات تعاون جديدة بين الشركات والمؤسسات والأفراد ونظرائهم اليابانيين وتعزيز علاقات التعاون القائم بينهم.// انتهى //12:07ت م0043