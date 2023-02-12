الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واستقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (38) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز وراخ بمحافظة العقيق، ومتوسطة السعودية بمحافظة المندق، ومدرسة الملك عبدالعزيز بمحافظة قلوة، وللنساء في مجمع تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة قلوه، ويوم الثلاثاء للرجال في متوسطة بلخزمر بمحافظة المندق، ويوم الأربعاء في مدرسة ابن سينا بمركز الشعراء بمحافظة قلوة، وللنساء في مجمع الشعراء للبنات بمحافظة قلوة لمدة يومين لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في متوسطة قرن ظبي بالباحة لمدة يوم.وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز صمخ بمحافظة بيشة، ومركز قنا لمدة يومين لكل منهما، وللرجال في متوسطة بن خلدون بمحافظة سراة عبيدة لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين في مجمع الأمير سلطان التعليمي بمحافظة النماص، وللرجال والنساء في مدارس الذكر الأهلية بمحافظة خميس مشيط، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة في محافظة أحد رفيدة للنساء في المركز الثقافي النسائي، وللرجال في ثانوية الغزالي لمدة يومين لكل موقع.وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض اليوم خدماتها للنساء في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لمدة أسبوع، وللرجال يوم الثلاثاء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة اليوم للنساء في المتوسطة الأولى بمحافظة المزاحمية لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في متوسطة وثانوية مركز رغبة بمحافظة ثادق، ويوم الاثنين في متوسطة وثانوية مركز الصفرات بمحافظة ثادق لمدة يوم لكل منهما، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في متوسطة مسار العلوم والمعرفة الأهلية بمحافظة المزاحمية لمدة يومين.وفي منطقة الجوف تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في متوسطة حسان بن ثابت بمحافظة القريات، وللنساء في المتوسطة السابعة للبنات بمحافظة القريات، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في متوسطة مركز الحديثة، وللنساء في مجمع الحديثة التعليمي للبنات لمدة يومين لكل موقع.وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم خدماتها للرجال في مركز السديرة بمحافظة الطائف لمدة يومين، وللنساء تقدم الخدمة يوم الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام، وفيما تقدم الخدمة اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مقر بلدية محافظة البدائع لمدة يومين، ويوم الخميس في مكتب تعليم البدائع لمدة يوم واحد.وفي المنطقة الشرقية تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للنساء في مركز عبور للرعاية النهارية بمحافظة حفر الباطن، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مقر مجموعة عبدالقادر المهيدب بمدينة الدمام لمدة يوم واحد لكل منهما.كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة تبوك اليوم خدماتها للنساء في المدرسة السادسة عشر للبنات بمدينة تبوك لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في قاعدة الملك فيصل الجوية لمدة ثلاثة أيام.وفي منطقة الحدود الشمالية تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للنساء في الثانوية الثالثة بمحافظة طريف، وفي الثانوية الثالثة بمحافظة رفحاء لمدة يوم واحد لكل منهما.وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في مقر محافظة السليمي بمنطقة حائل لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة للرجال في محافظة ثار بمنطقة نجران لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //12:14ت م0044