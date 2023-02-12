بكين 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسشهدت صناعة المعادن غير الحديدية أداءً مستقراً في العام الماضي مع زيادة في الإنتاج والعائدات والإيرادات.وأوضحت الجمعية الصينية لصناعة المعادن غير الحديدية أن الصين أنتجت أكثر من 67.74 مليون طن من المعادن غير الحديدية من 10 أنواع شائعة خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 4.3 في المئة عن عام 2021.وارتفع ناتج القيمة المضافة للشركات الرئيسية، التي تحقق أرباحاً سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان، بنسبة 5.2 في المئة العام الماضي.كما سجلت الشركات الرئيسية أرباحاً مجمعة بقرابة 8 تريليونات يوان العام الماضي، بزيادة قدرها 10.5 في المئة على أساس سنوي، وبلغت عائداتها الإجمالية 331.5 مليار يوان.// انتهى //12:31ت م0048