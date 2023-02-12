الدمام 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية فرص استثمارية بمحافظة القطيف متمثلة في حديقة متنزه سيهات العام، بمساحة ٤٥٠٠٠ ألف متر، وحديقة الغدير بمساحة ٣٣٩٦ ألف متر، بعقود استثمارية تمتد لـ ٢٥ سنة.وأوضحت أمانة الشرقية أن هذه الفرص الاستثمارية تتضمن أنشطة ترفيهية واستثمارية ورياضية وتجارية، وتهدف إلى الارتقاء بالخدمات البيئية والترفيهية، وزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز جودة الحياة لمواكبة رؤية المملكة 2030.وأكدت الأمانة حرصها في طرح الفرص الاستثمارية المتنوعة لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات ورفع مستوى إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية المعلن عنها في بوابة "فرص"، داعية الراغين بالاستثمار إلى زيارة وكالة الاستثمار وتنمية الإيرادات في بلدية محافظة القطيف والإطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحة.// انتهى //12:31ت م0049