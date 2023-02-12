أثينا 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسيدلي الناخبون في قبرص اليوم بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد فشل التصويت الذي أجري الأسبوع الماضي، في الوصول بشكل حاسم إلى أحد الفائزين.وتجري الجولة بين وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودوليدس (49 عامًا)، وأندرياس مافرويانيس (66 عامًا).وفتحت لجان التصويت في قبرص أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي لاستقبال نحو 560 ألف شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات، على أن تغلق أبوابها في الساعة السادسة من مساء اليوم.// انتهى //12:33ت م0050