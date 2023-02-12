بكين 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسسجّلت لأنشطة اللوجستية لقطاع التجارة الإلكترونية في الصين انتعاشًا مطردًا خلال شهر يناير الماضي.وأظهر بيانات صناعية، أن مؤشر أنشطة الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية بلغ مستوى 104.6 نقاط في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 1.8 نقطة عن الشهر الأسبق.وسجلت ثمانية من أصل تسعة مؤشرات فرعية رئيسية تقيس أنشطة الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في مختلف المجالات نموًا الشهر الماضي، مع ارتفاع مؤشري حجم الأعمال والأعمال الريفية بمقدار 2.1 نقطة و2.6 نقطة على التوالي مقارنة بالشهر الأسبق.// انتهى //12:33ت م0051