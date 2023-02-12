الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واستنظم غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023م، مجلس صناعيي الرياض السادس، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، تحت عنوان "الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتعريف بممكنات التصدير"، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز الملك عبد الله المالي "كافد".ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية للقاء، مبيناً أهمية مجلس الصناعيين كمنصة يتداول فيه الصناعيين والمهتمين الآراء والمقترحات والطموحات والمتطلبات الداعمة لتعزيز الصناعة الوطنية وما تشكله من أهمية وقيمة مضافة للاقتصاد السعودي، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات التي تعتمد عليها المملكة في رؤيتها 2030 حيال تنويع مصادر الدخل كخيار إستراتيجي في مسيرة التنمية،وأشاد العجلان، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، للقطاع الصناعي مما كان له بالغ الأثر في نمو الاستثمارات الصناعية التي تجاوز عددها عشرة آلاف مصنع.من جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض عبدالله الخريف أن مجلس صناعيي الرياض يسهم بتحديد الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالرياض وتبادل التجربة والاستفادة من خبرات الصناعيين، والعمل مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة الصناعة على كل ما من شأنه تذليل التحديات واستثمار الفرص المتاحة بالقطاع، مبيناً أن هذه الدورة من المجلس ستناقش الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتعريف بممكنات التصدير بمشاركة أصحاب المعالي والمسؤولين بالقطاعين العام والخاص.يذكر أن مجلس صناعيي الرياض يهدف إلى تدعيم سبل التواصل مع صناعيين الرياض لبناء صورة ذهنية إيجابية عن الصناعة والصناعيين، كما يسعى إلى فتح قنوات التواصل الفعّال مع الصناعيين لعرض آخر التطورات عن أعمال اللجنة في خدمة الصناعيين، ومد الجسور بين القطاع الخاص والعام.// انتهى //12:38ت م0053