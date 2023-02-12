مكة المكرمة 21 رجب1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واستتنوع المهام التي تقدمها الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي داخل المسجد الحرام لتمكين قاصدات وزائرات المسجد الحرام من أداء عباداتهن بكل يسر وسهولة.وتعمل الكفاءات النسائية على تنظيم المصليات النسائية، وتقديم التوجيه للمصليات النسائية المخصصة، حيث تنقسم مهام فرق العمل إلى توجيه المصليات إلى الأماكن المخصصة للإرشاد الديني في حال دعت الحاجة إلى ذلك، والإسهام في تسوية الصفوف وإنهاء الملاحظات الشرعية في المصليات.وتتضمن المهام تفويج الحشود النسائية من وإلى المطاف والمسعى والحدّ من الظواهر السلبية التي تعيق حركة تفويج الحشود، بوقت مبكر قبل كل صلاة بإشراف متواصل وتنفيذي من قبل القياديات النسائية، إضافة إلى عملهن في القبو والممرات المؤدية إلى المصليات النسائية وصحن المطاف وحجر نبي الله إسماعيل -عليه السلام-.// انتهى //13:00ت م0055