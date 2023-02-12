الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسعقدت هيئة فنون العمارة والتصميم لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان "مستقبل التصميم"، مع المهتمين والمختصين والممارسين في قطاعات التصميم بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان؛ لتعزيز التواصل الفعال مع المجتمع، وتبادل وجهات النظر، وإبراز دور الهيئة في خدمة القطاع.واستهلت الدكتورة سمية السليمان اللقاء بتعريف للقطاع الذي هو تعبير إبداعي يتمثل في البيئة المبنية والمنتجات والتواصل البصري ويحمل قيمة جمالية وعملية، ويشمل قطاعات العمارة والتصميم الداخلي والتخطيط والتصميم الحضري وعمارة البيئة والتصميم الجرافيكي والتصميم الصناعي، وما يرتبط بهذه القطاعات من مهن، ومنتجات، وأنشطة، وخدمات.وأوضحت أنّ الهيئة تسعى إلى تحسين المواد البحثية واستقدام أحدث الرؤى والأفكار في مجال فنون العمارة والتصميم من خلال دعم المؤسسات الأكاديمية في المجال والعمل على إتاحة المزيد من فرص الوصول إلى البرامج التعليمية والتطوير المهني المستمر لتحسين جودة القطاع وقدرته التنافسية.وأكدت اهتمام الهيئة البالغ في إقامة فعاليات تواصل في مجال فنون العمارة والتصميم لتوفير فرص جديدة للتواصل والربط بين المهنيين السعوديين في مجال فنون العمارة والتصميم، للإسهام في تطوير قطاع العمارة والتصميم ورفع جودة مخرجات القطاع.وتطرقت خلال اللقاء إلى بعض المبادرات التي أطلقتها الهيئة، ومن أهمها مبادرة ميثاق الملك سلمان العمراني، الذي أصدر فيه كتاب ميثاق الملك سلمان العمراني، إضافة لإقامة المعارض الخاصة به ولقاءات تواصل العمرانيين والمشاركات العالمية للتعريف بهذه المبادرة، إضافةً إلى مقهى التواصل ورحلته الإثرائية في مختلف مدن المملكة.واستعرضت خلال حديثها أيضاً مبادرات الهيئة الحالية والقادمة وهي: مبادرة ديزايناثون، ومسابقة تصميم مقعد، ومسابقة حروف الوطن، والمقالة الإبداعية، بالإضافة إلى بينالي حي جميل في مدينة جدة، ودليل الباحثين والخبراء والفنيين، والمشاركة في بينالي البندقية للعمارة 2023م.يذكر أن اللقاء يأتي ضمن اللقاءات الدورية الافتراضية المفتوحة التي دأبت هيئة فنون العمارة والتصميم على تنظيمها مع المهتمين بمختلف مجالاتهم؛ بهدف توثيق العلاقة مع المختصين والممارسين في قطاع العمارة والتصميم، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم.// انتهى //13:39ت م0056