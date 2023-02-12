الكويت 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 18ر18 نقطة ليصل عند مستوى 09ر7358 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة، و بكمية تداول 3ر215 مليون سهم عبر تنفيذ 9599 صفقة نقدية بقيمة 14ر47 مليون دينار.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر9 نقاط ليصل عند مستوى 51ر5552 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 17ر0 في المئة من خلال تداول 2ر75 مليون سهم عبر تنفيذ 3605 صفقات نقدية بقيمة 8ر9 ملايين دينار.وقفز مؤشر السوق الأول 7ر21 نقطة ليصل عند مستوى 17ر8223 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 في المئة من خلال تداول 11ر140 مليون سهم عبر تنفيذ 5994 صفقة بقيمة 3ر37 مليون دينار.وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9ر13 نقطة ليصل عند مستوى 23ر5709 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 في المئة من خلال تداول 5ر71 مليون سهم عبر تنفيذ 3334 صفقة نقدية بقيمة 6ر9 ملايين دينار.// انتهى //13:42ت م0058