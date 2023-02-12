الدمام 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسحققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بطولة كرة الطاولة للجامعات التي اختتمت أمس في الدمام واستضافتها الجامعة على مدار 4 أيام بتنظم من الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الـ13 لبطولاته وبمشاركة 35 جامعة وكلية.وتوّج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما جاءت جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الثاني محققةً كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وبالمركز الثالث جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ونالت كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية، وذلك خلال حفل التتويج الذي أقيم في الصالة الرئيسة بالجامعة, بحضور معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، وأمين عام الاتحاد الرياضي الدكتور عبدالإله الصلوي ومدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي ورؤساء وفود الجامعات المشاركة.وفي منافسات الزوجي نال ثنائي جامعة الملك فيصل ريان الطاهر وعبدالله الجاسم الميداليات الذهبية، وفي المركز الثاني نال لاعبا جامعة الملك عبدالعزيز فارس شيبان ومشاري الدوسري الميدالية الفضية، وجاءت البرونزية من نصيب ثنائي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ناصر الزاير وحسن اليوسف، وفي منافسات الفردي حقق اللاعب مشاري الدوسري من جامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول ونال الميدالية الذهبية، وثانياً خالد الشريف من جامعة جدة محققاً الفضية ، وثالثاً محمد القصاب من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ونال الميدالية البرونزية.ونوه الدكتور المزيني بالمستويات العالية للمشاركين، والذي يؤكد بروز جيل جديد من اللاعبين المميزين وما يشكله من جانب إيجابي على هذه الرياضة بشكل عام سواء في منافسات الجامعات الداخلية والدولية أو منافسات الأندية الرياضية التي تشكل لها الرياضة الجامعية رافداً مهماً لدعمها في مختلف الرياضات، مقدماً في هذا الصدد شكره لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلةً بمعالي رئيس الجامعة ومنسوبيها على الاستضافة المميزة ونجاح البطولة من جميع الجوانب.// انتهى //14:35ت م0068