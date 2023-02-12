عمّان 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه اليوم، الممثل القُطري لمكتب اليونسكو في الأردن مين جيونج كيم.وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.وتطرق السفير السديري إلى استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030، ضمن إطار رؤية المملكة 2030، من أجل تعزيز التنمية بالمنطقة.من جهتها، نوهت الممثل القُطري لمكتب اليونسكو في الأردن، بدور المملكة العربية السعودية وتاريخها المميز في دعم جهود منظمة اليونيسكو، مشيرة إلى أن المملكة من ضمن الأربع دول المؤسسة للمنظمة عام 1946م.// انتهى //14:37ت م0069