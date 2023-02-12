نجران 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران بديوان الإمارة اليوم، وفدًا من أعضاء لجان مجلس الشورى المتخصصة, برئاسة عضو المجلس الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، الذين يزورون المنطقة للالتقاء بأعضاء مجلس المنطقة والاجتماع مع عددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية.ورحّب سموه بوفد مجلس الشورى في المنطقة ، مؤكدًا حرص القيادة، على توفير احتياجات المواطن في كل شبر من أرض المملكة، ودعم الخطط التنموية الطموحة لتنفيذ المشروعات ذات الأهمية بجودةٍ عالية، مشيرًا إلى أنّ زيارة أعضاء مجلس الشورى لمناطق المملكة والعمل على التنسيق التكاملي مع مجالس المنطقة يؤكد مدى الدور الهام لمجلس الشورى في المملكة، وما يضمه من كوادر وخبرات على قدر عالٍ من الكفاءة.وثمّن سمو أمير نجران خلال اللقاء زيارة الوفد للمنطقة مؤكدًا أنّ قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، تعمل على نهج ثابت في بناء دولة أساسها "المواطن، وعمادها التنمية"، وماضية نحو التطور وبناء استراتيجيات للتحول والقفز نحو الأمام وفق رؤية المملكة 2030، وإطلاق مشاريع تُنمي الاعتزاز بقيمنا وثقافتنا وتحمي التراث السعودي الحضاري.بدوره أوضح الدكتور الجرباء أنّ هذه الزيارة تأتي انطلاقًا من التواصل البنّاء والمُستمر بين مجلس الشورى مع مجالس المناطق، مؤكدًا حرص مجلس الشورى على الاطلاع على الخدمات المُقدمة والوقوف على المُنجزات، بشكل مباشر على المشاريع وما تقدمه الأجهزة الحكومية، منوهًا بحرص مجلس الشورى من خلال دراسة تقارير الأجهزة الحكومية على رفع جودة الخدمات المُقدمة في كافة مناطق المملكة، والبحث عن كل ما يدعم أعمالها.ويضم وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، أعضاء مجلس الشورى عبدالله آل طاوي، والدكتور هادي اليامي، والدكتور ياسر حافظ، والدكتورة أميرة الجعفري، والدكتورة إيمان الجبرين، واللواء ركن تركي العنزي، والدكتورة سامية بخاري، والدكتور سعود الرويلي، والدكتور سلطان القحطاني، و الدكتور عاصم مدخلي، والدكتور عبدالرحمن الراجحي، ومحمد الفراج، والدكتور محمد آل زومة، و المهندس نبيه البراهيم، وعدد من المسؤولين في مجلس الشورى.// انتهى //14:48ت م0071