الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسيعقد مساء غدٍ الاثنين، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة كل من معالي وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.وسوف يستعرض معالي وزير الإعلام خلال المؤتمر أبرز المستجدات وما تحقق من إنجازات، فيما يتناول معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز المعروض العقاري وتسهيلات القروض السكنية وتحسين المشهد الحضري والحالات المطرية، وغيرها من الملفات ذات العلاقة.كما سيجيب الوزيران على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الذي سينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية.// انتهى //14:50ت م0073