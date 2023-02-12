الدوحة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسارتفع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، بواقع 14.79 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و438.99 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 99 مليوناً و841 ألفاً و802 سهماً، بقيمة 450 مليوناً، و816 ألفاً و28.340 ريالاً، نتيجة تنفيذ 10771 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.// انتهى //14:52ت م0074