بريدة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأطلق تجمّع القصيم الصحي اليوم فكراثون الابتكار الصحي الأول، الذي يقام بحاضنة الأعمال جادة 30 في بريدة لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان "ننمي الفرص .. نعزز الابتكار".وأوضح التجمع أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والتعريف بأهميتها وتعزيز دورها المحوري والمهم في منظومة العمل المؤسسي الصحي، والارتقاء بها بما يتواكب مع تقنيات العصر المتسارعة في مختلف المجالات ذات العلاقة، ويحقق التطلعات المنشودة في مصفوفة مبادرات وبرامج التحول الصحي الشامل والمستدام، والإسهام في الاستثمار الإبداعي وتنمية القدرات وتحفيزها على التفكير، وإيجاد حلول مبتكرة ذات قيمة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، واستغلال الفرص الممكنة التي تخدم الصحة والإنسان وتؤدي لبناء مجتمع صحي مزدهر نابض بالحياة يتماشى مع طموحات "رؤية المملكة 2030".وبين أن عدد الحاضرين والمشاركين عن بعد في فكراثون الابتكار الصحي الأول بلغ 118 مشاركاً ومشاركة يتوزعون على 14 فريقاً، وبلغ عدد الأفكار المرشحة 21 فكرة، بالإضافة إلى الأفكار المقدمة غير المرشحة التي يبلغ عددها 35 فكرة، مشيراً إلى أن رحلة فكراثون تتكون من سبعة مراحل تبدأ باللقاء التعريفي للمشاركين، وتمر بعرض وتقييم المشاريع، وتنتهي بتأهيل الفائزين لمعسكر الابتكار الصحي ومن ثم إلى حاضنة الأفكار الإبداعية الابتكارية بتجمع القصيم لصقلها والاستفادة منها.// انتهى //14:57ت م0076