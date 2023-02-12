الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسدَشَّنَ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على هامش مؤتمر ليب، هوية مبادرة التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة عبر إقامة 100 فعالية و حملات توعوية وإعلامية للثورة الصناعية الرابعة للقطاعات الأربعة (الصناعة، التعدين، الطاقة والخدمات اللوجستية)وتتراوح المبادرة ما بين فعاليات وحملات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تهدف إلى التوعية من خلال إقامة الهاكاثون والمسابقات لدعم وتعزيز البحث والابتكار والاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التحول الرقمي في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية ودعم برنامج "مصانع المستقبل" لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الذي يستهدف تحول 4000 مصنع إلى مصانع مؤتمتة، وتعزيز الدور الحيوي للقطاع الخاص ورواد الأعمال في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات الأربعة،وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس سليمان بن خالد المزروع أن الأثر المتوقع من هذه المبادرة هو رفع مستوى تبني قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة عبر إظهار الفوائد المرجوة من تطبيق هذه التقنيات ونشر قصص النجاح وتوثيق الأثر، وزيادة الصادرات غير النفطية في القطاعات الأربعة حيث يُقدر أن يسهم تطبيق هذه التقنيات في زيادة الكفاءة الإنتاجية بما يزيد عن 20%، وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات مما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات غير النفطية،كما أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" خلال مؤتمر ليب، بالشراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مركز قدرات الثورة الصناعية الرابعة؛ الذي يهدف إلى تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ويتيح للمستفيدين من الحصول على المعرفة والخبرة اللازمة للتعرف على هذه التقنيات وكيفية الاستفادة منها وتطويرها، ويضم مختبرات لعرض التقنيات وأكاديميات توفر التدريب المتخصص وتقديم الاستشارات، ومختبرات للبحث والتطوير والابتكار.// انتهى //14:59ت م0077