الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأقام ممثلو الدول الأعضاء بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب, اليوم، ورشة عمل بعنوان "عناصر محاربة الإرهاب"، قدمها المستشار بالتحالف الإسلامي الدكتور فرحات الحرشاني، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.وناقش ممثلو الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي مجالات عدة معنية بآخر التطورات والمستجدات التي تم الوصول لها في مجال محاربة الإرهاب، وإلقاء الضوء على آليات صياغة نماذج استرشادية حول العناصر المثلى لمحاربة الإرهاب بمختلف مجالاته التي يعمل عليها التحالف "الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري".وأشار أمين عام التحالف الإسلامي إلى أن جدوى صياغة عناصر مُثلى لمحاربة الإرهاب ينبع من تجارب الدول الأعضاء من خلال ممثليهم في التحالف، حيث الدراية والإلمام بالأبعاد السيادية والقانونية والإجرائية وغيرها من الأدوات المتعلقة بكل دولةً على حِدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهدف الأسمى هو مشترك لا يقبل الجِدال وهو محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشتى أشكاله ومجالاته.يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار ورش العمل المعنية بممثلي الدول الأعضاء في التحالف والتي تُعنى بالتباحث والتشاور حول مستجدات المنظمات الإرهابية والتوجهات الحديثة التي تتبناها هذه الجماعات المتطرفة وآلية محاربتها وفضحها وكشف زيفها.// انتهى //15:00ت م0079