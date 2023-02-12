رفحاء 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسنفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الماضي، حملة لمعالجة التشوه البصري رفعت خلالها أكثر من 4,550 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم.وأسفرت الحملة خلال الفترة نفسها عن إصلاح 3,500 متر مربع من حفر الشوارع والتشققات والأرصفة المتهالكة، وإزالة 7 سيارات تالفة ومهملة من الشوارع العامة والميادين العامة، وإصلاح 50 من أعمدة الإنارة، ومعالجة 32 حاوية نظافة داخل الأحياء، وإصلاح 700 متر طولي بردورات الأرصفة والخطوط، وإزالة وتحسين 40 حاجزاً خرسانياً.// انتهى //15:04ت م0081