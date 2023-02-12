القاهرة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسبدأت اليوم في القاهرة فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023 "، الذي افتتحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمشاركة نخبة من وزراء الطاقة وممثلي الحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى بالاتحاد الأوروبي، والرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز في العالم، وقادة الأعمال والمستثمرين في هذا المجال.وعدّ الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، في كلمته خلال المؤتمر، الاستثمارات في أمن الطاقة عنصرًا أساسيًا للنشاط الاقتصادي وحجر زاوية من أجل الاستقرار في أسواق الطاقة.من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، في كلمته، أهمية التكامل والتعاون الإقليمي في تخفيف التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه صناعة الطاقة.ويناقش المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة"، أهم القضايا لدعم قطاع البترول والغاز، وتعزيز الشراكات، بالإضافة إلى استعراض أفضل الحلول والإستراتيجيات التي من شأنها تغيير مستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.ويهدف المؤتمر الذي يستمر لمدة 4 أيام إلى إقامة حوار مباشر بين صناعة البترول والغاز المصرية وقادة صناعة الطاقة في العالم، وإبرام المزيد من الشراكات الدولية، إضافة إلى عرض أفضل الممارسات والخبرات التي يمكنها تطوير ودعم الصناعة في مجال البترول والغاز والطاقات المستدامة.// انتهى //16:05ت م0088