القدس المحتلة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ ثلاث إصابات وُصفت بالخطيرة، وصلت لمستشفيات جنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، ومحاصرتها لعدة منازل، وإطلاق النار بشكل كثيف على الفلسطينيين.وفي سياق متصل, أفاد نادي الأسير الفلسطيني أنّ قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الفلسطينيين خلال اقتحامها للمخيم.// انتهى //16:06ت م0089