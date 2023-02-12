جدة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسشاركت أمانة محافظة جدة ضمن مبادرة تنظيف شاطئ الحمراء الأوسط التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاركة (300) من المتطوعين، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود والهلال الأحمر بالمحافظة.وأوضح مدير العلاقات المجتمعية بالأمانة المهندس هتان حموده، أن مشاركة أمانة جدة تأتي ضمن جهودها المستمرة لجعل الشواطئ خالية من الملوثات وحماية البيئة، مشيراً إلى أن المتطوعين بمشاركة أصدقاء أمانة جدة أسهموا بشكل فعال في أعمال تنظيف شاطئ الحمراء بتعاون الجهات المشاركة، لتحسين المشهد البصري في المدينة، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية للمتطوعين للإسهام في تحسين جودة الحياة، وتنظيف الشواطئ من الملوثات ضمن إطار تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //16:09ت م0092