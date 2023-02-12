القاهرة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسسجّلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه مصري, ليصل إلى 086ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت 6ر2 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 62ر1%, مسجلًا 24ر17329 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 71ر0%, ليصل إلى 12ر2900 نقطة، كما أضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 27ر0% إلى قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 25ر4377 نقطة.// انتهى //16:15ت م0094