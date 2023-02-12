القاهرة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي اليوم، برئيس برلمان عموم أفريقيا تشيف شارومبيرا، الذي يزور القاهرة حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون الثنائي بين البرلمان المصري وبرلمان عموم أفريقيا، وسُبل تعزيز العلاقات البرلمانية "المصرية - الأفريقية"، إضافة إلى مناقشة قضايا القارة الأفريقية، خاصة قضايا السِلم والأمن الأفريقي.// انتهى //16:16ت م0095