رفحاء 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واساستمتع زوار مهرجان شتاء درب زبيدة "الوجهة شمالية" الذي تُنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بلينة التاريخية جنوب رفحاء، بالعروض والفعاليات والبرامج المتنوعة.وتضمّنت العروض فن "جرّ الربابة" في ركن "بيت الشّعَر" الذي جذب عددا من الزوار من خلال المعزوفات الشعبية المتنوعة، شملت القصائد الوطنية والشعبية لعدد من الشعراء القدامى والمعاصرين وتنوعت ما بين العاطفي والوجداني ولاقت استحسان الحضور وتفاعل الزوار.// انتهى //16:18ت م0096