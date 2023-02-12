سياحة وترفيه / زوار شتاء درب زبيدة يستمتعون بالعروض والبرامج المتنوعة
الأحد 1444/7/21 هـ الموافق 2023/02/12 م واس
رفحاء 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس
استمتع زوار مهرجان شتاء درب زبيدة "الوجهة شمالية" الذي تُنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بلينة التاريخية جنوب رفحاء، بالعروض والفعاليات والبرامج المتنوعة.
وتضمّنت العروض فن "جرّ الربابة" في ركن "بيت الشّعَر" الذي جذب عددا من الزوار من خلال المعزوفات الشعبية المتنوعة، شملت القصائد الوطنية والشعبية لعدد من الشعراء القدامى والمعاصرين وتنوعت ما بين العاطفي والوجداني ولاقت استحسان الحضور وتفاعل الزوار.
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16:18ت م
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