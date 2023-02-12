الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أن حقوق الملكية الفكرية محفوظة وتتنوع مجالاتها بين المصنفات الأدبية المكتوبة والمرئية والمسموعة، وبين الاختراعات والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة؛ وذلك تزامناً مع إطلاق الهيئة لحملتها التوعوية بعنوان "جميع الحقوق محفوظة ".وأكد الدكتور السويلم حرص المملكة وقيادتها الرشيدة على دعم الملكية الفكرية وحفظ الحقوق الإبداعية والابتكارية في المملكة؛ إيماناً بالأهمية الإستراتيجية للملكية الفكريةكممكنٍ للابتكار والإبداع وعنصر في تسهيل ممارسة الأعمال وتحقيق الاقتصاد المزدهر .وأضاف " أن الملكية الفكرية تمسّ حياتنا على نحو مباشر، إذ يعيش العالم وتيرة متسارعة من الابتكارات والاختراعات والإبداعات في جميع المجالات، مما تطلب وجود مظلة حقوقيةمتكاملة تحميها، وتعظم قيمتها الاقتصادية والعلمية والفنية، حيث أصبحت تلك الإبداعات والابتكارات تُصدّر كأصول فكرية يمكن استثمارها اقتصادياً بأساليب متنوعة .يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية أُنشئت عام 2018م، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني؛ بهدف تأسيس هيئة مختصة بتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم التحول للاقتصاد المعرفي، والمحافظة على استدامة الأبحاث والتطوير، وتعزيز مؤشرات الابتكار والإبداع، تمكيناً للقطاع الخاص وتسهيلاً لممارسة الأعمال وتحقيق التميز في تسجيل براءات الاختراع والاستثمار في الأصول الفكرية، بما يعزز الحراك الصناعي والإبداعي في المملكة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .// انتهى //16:30ت م0098