الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسينطلق غداُ المغامر السعودي الدكتور بدر الشيباني، في رحلة توثيقية على مسار الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وذلك بعد أن أتم تحدي القمم السبع (وهو تسلق أعلى جبل في كل قارة من قارات العالم السبعة) والتي كان آخرها قمة إيفرست أعلى قمة في العالم.وتهدف الرحلة إلى التعريف بالتراث وأهميته، والعمل من أجل المحافظة عليه عن طريق التوثيق وفق أفضل وأحدث معايير توثيق الرحلات البرية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب السعودي للخروج من منطقة الراحة، حيث المتعة بالتحدّي وتخطّي الصعاب، مما ينعكس بالقدرة على مواجهة تحديات الحياة الأخرى, إذ تأتي ضمن سلسلة الرحلات السابقة للمغامر، إلا أنها تتميّز عنها بالوقوف على الآثار، وتوثيقها وتثبيت معالمها جغرافياً، حتى تصبح مساراً دولياً معتمداً، وتخليدها عبر التعريف بشكلها السابق والحالي من خلال فيلم وثائقي مترجم لعدة لغات.وسيقوم الشيباني بتقديم تجربة ثرية، تعالج الفجوة المعرفية في موضوع الهجرة النبوية الشريفة، وتسلّيط الضوء على الإرث الضارب بعمق في الجزيرة العربية، بتغطية وتوثيق جميع مراحل الرحلة، إضافة إلى المسار الذي كان ساحة للأحداث، والوقائع والذكريات.// انتهى //16:38ت م0101