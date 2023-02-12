الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأعلنت مؤسسة الملك خالد, فتح باب الترشح لجائزة الملك خالد المتمثلة في جائزة تميز المنظمات غير الربحية، وجائزة الاستدامة، وجائزة شركاء التنمية، وذلك لأول مرة بعد تعديل الفترة الزمنية للمنح التي أصبحت كل عامين إثر إقرارها العام المنصرم من مجلس أمناء الجائزة.وتسعى جائزة الملك خالد إلى دعم المبادرات الاجتماعية، والمنظمات غير الربحية، ومنشآت القطاع الخاص، وتعظيم أثر أعمالهم في خدمة المجتمع بشكل أفضل وبحلول مستدامة، حيث رصدت هذه الجائزة على مدار أكثر من عقد من الزمان، المتميزين واحتفت بهم في مجالات التنمية المستدامة، وكفاءة الأداء الإداري للمنظمات غير الربحية، والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، وهو ما أسهم في إتاحة المجال لصانعي التغيير لتحقيق تغييرٍ اجتماعي مستدام مواكبةً لرؤية المملكة 2030.يذكر، أن قرار منح الجائزة كل عامين تم في الربع الأول من العام 2022 م ، بناءً على ما رفعته اللجنة المختصة لمجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، وما خلصت إليه من نتائج الدراسات والتوصيات، وهو ما سيسهم في حصول المشاركين على وقت كافٍ لمراجعة وتطبيق التوصيات التطويرية، التي تقوم الجائزة بتزويدهم بها نهاية كل دورة، كما سيتيح العمل على الاستثمار في بناء قدرات المشاركين وتطوير مهاراتهم، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية مكثفة ومصممة لتناسب كل الشرائح المستهدفة وذات الصلة بمخرجات الجائزة ومعاييرها.// انتهى //16:43ت م0102