الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما استعرض معاليه التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، وجهودها في تسهيل الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بالمملكة، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.// انتهى //17:36ت م0112