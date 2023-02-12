الجزائر 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة, اليوم بالقاهرة, محادثات مع الأمين العام للجامعة العربية, أحمد أبو الغيط, وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر دعم وحماية مدينة القدس المحتلة.وتم خلال اللقاء بحث تنفيذ قرارات القمة العربية المنعقدة بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر الماضي, لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية.// انتهى //17:37ت م0113